Duitse gezondheidsminister dringt aan op onmiddellijke lockdown

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft de deelstaten opgeroepen niet te wachten met veel strengere beperkingen op te leggen tot daar een wetswijziging voor is aangenomen. Het is volgens hem voor het tot staan brengen van de verspreiding van het coronavirus noodzakelijk om onmiddellijk maatregelen te nemen om het contact tussen mensen „drastisch te beperken”. Volgens hem loopt het aantal nieuwe besmettingen uit de hand en wordt de toestand erger dan in de tweede golf van het virus vorig jaar. „We weten door de afgelopen herfst wat er gebeurt als we niet snel handelen”, aldus Spahn.