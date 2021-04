Het Rotterdamse ov-bedrijf RET heeft coronajaar 2020 afgesloten met een verlies van dik 11 miljoen euro. De onderneming zag de passagiersstroom in trams, metro’s en bussen bijna halveren, wat voor lagere opbrengsten zorgde. In totaal checkten 95 miljoen reizigers in bij het bedrijf, 46 procent minder dan in topjaar 2019.