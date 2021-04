Kwartaalresultaten en economische cijfers centraal op beurzen

De beurshandel op het Damrak staat donderdag opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalcijfers van Bank of America en Citigroup. Woensdag werden de resultaten van de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Wells Fargo al goed ontvangen. Daarnaast wordt gelet op de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de winkelverkopen en de industriële productie van de Verenigde Staten, die later op de dag bekend worden gemaakt.