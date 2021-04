De 50-jarige Hüseyin A. staat donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep terecht voor de moord op de Zaanse Milica van Doorn. De 19-jarige vrouw werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Pas in 2017 kreeg de politie A. als verdachte in het vizier. De rechtbank legde hem in 2018 twintig jaar cel op.