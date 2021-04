Afspraken die zijn gemaakt in de Europese Green Deal over het verplicht hergebruik van materialen, moeten wereldwijd gaan gelden. Dat zou de uitstoot van CO2 beperken en voorkomen dat er plasticafval in het milieu terechtkomt. Die oproep doet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) donderdag tijdens een digitale conferentie.