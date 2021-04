De aanpak van jihadistisch terrorisme in Nederland bevindt zich in een „cruciale fase”. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus in een brief bij het dreigingsbeeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) woensdag heeft gepubliceerd. De beweging is verzwakt, maar kan ook weer opleven. De komende jaren zijn volgens de minister van groot belang.