Shell was woensdag de uitblinker in de AEX-index in Amsterdam. Het aandeel van de energiereus profiteerde van de opgelopen olieprijzen. Dit nadat uit een rapport bleek dat de Amerikaanse olievoorraden sterker dan verwacht waren geslonken. Daarnaast verhoogde energiebureau IEA zijn verwachtingen voor wat betreft de vraag naar olie.