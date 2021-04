Het vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid ligt op het laagste punt sinds de start van het prikken in januari. Ook het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid heeft een dieptepunt bereikt. Dat komt naar voren uit een dinsdag en woensdag gehouden onderzoek van EenVandaag onder 26.000 leden van het Opiniepanel.