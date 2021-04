„Dit is niet wat je wilt horen”, zegt voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers over het besluit om het Janssen-vaccin voorlopig niet toe te dienen. Ongeveer 35.000 vaccins van dat bedrijf zouden versneld naar zorgmedewerkers gaan die met coronapatiënten in contact komen. Dat moet nu wachten.