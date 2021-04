Bondskanselier Angela Merkel wordt ook in eigen gelederen fel bekritiseerd over haar plan met nieuwe bevoegdheden van haar regering onder meer een avondklok af te dwingen in gebieden met veel besmettingen. Merkel wil met een wetswijziging de deelstaatpremiers uitschakelen. Die vormen al gedurende de hele coronacrisis een obstakel voor haar. Ze wil meestal veel hardere maatregelen dan waar de zestien premiers uiteindelijk mee akkoord gaan.