De brandweer heeft de grote brand in een meubelmakerij in Gaanderen (Gelderland) onder controle. Het nablussen is begonnen, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brand in het bedrijf aan de Ribesstraat zorgde voor veel rookontwikkeling, en dat kan door het nablussen en de sloopwerkzaamheden verergeren, aldus de veiligheidsregio.