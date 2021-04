Megafraudeur Bernard Madoff is woensdag overleden in een Amerikaanse gevangenis. Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de gevangenissen. Madoff leidde jarenlang een piramidespel met beleggingen van mensen die daarbij tientallen miljarden dollars verloren. Hij zat een gevangenisstraf uit van 150 jaar.