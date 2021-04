Dat er in de regio IJmond veel meer specifieke gezondheidsklachten voorkomen dan elders in Nederland, verbaast advocaat Bénédicte Ficq niets. Dat zegt ze in een reactie op de uitkomsten van onderzoek van het RIVM. Ficq kondigde begin februari aan namens verschillende mensen en stichtingen aangifte te gaan doen tegen de in de IJmond gevestigde staalfabriek Tata Steel bij IJmuiden.