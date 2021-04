Amsterdam gaat in beroep tegen een uitspraak van de bestuursrechter over het verbod op vakantieverhuur in drie wijken in het centrum. De rechter zette daarop op 12 maart een streep door een zaak die was aangespannen door onder meer Amsterdam Gastvrij, dat de belangen behartigt van huizenbezitters die hun woning verhuren via Airbnb of een ander platform.