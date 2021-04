Bonden: regel zorgbonus zoals afgesproken

Regel de zorgbonus nu eens gewoon zoals die is afgesproken. Dat is de boodschap van zorgvakbond NU’91 aan de overheid, in een reactie op de Kamerbrief van demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) over de zorgbonus. Daarin schrijft zij dat vanwege het beschikbare budget gekozen moet worden wie recht zou moeten hebben op de bonus. Dat de gehandicaptenzorg en de ggz erbuiten zouden vallen, is een hele rare keuze, vindt NU’91. Ook CNV is ontevreden. Volgens de bond moet het budget voor de bonus worden verhoogd.