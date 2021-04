De GGD’en gaan de komende maanden op steeds grotere schaal ademtesten gebruiken in de coronateststraten. Op zo’n 65 locaties moet de ademtest worden ingevoerd in het tweede kwartaal, laat brancheorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Die mikt erop dat in juni ruim 500 ademtestapparaten beschikbaar zijn. Ze worden onder meer in Amsterdam al gebruikt.