Na 23 jaar onderzoek is dankzij nieuwe gegevens duidelijk geworden wie op het Sovjet Ereveld in Leusden in graf 252 ligt. Het gaat om de in 1919 in het Georgische dorpje Sabue geboren Elizbar Ivanovitsj Tsjitasjvili. Hij overleed op 14 mei 1945 in het Duitse Herne aan tuberculose en lag onder een verkeerd gespelde naam begraven op het Sovjet Ereveld in Leusden, meldt de Stichting Sovjet Ereveld woensdag.