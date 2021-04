Japans energiebedrijf Tepco mag kernreactor niet herstarten

Tepco, het energiebedrijf dat eigenaar is van onder meer de rampkerncentrale van Fukushima, mag een andere kernreactor van de Japanse toezichthouder niet herstarten vanwege zorgen over de veiligheid, meldt persagentschap Kyodo. Het gaat om de grootste kerncentrale in het bezit van Tepco. Het besluit van de toezichthouder is een harde klap voor Tepco, dat 10 jaar na de ramp van Fukushima nog steeds op zoek is naar de weg terug omhoog.