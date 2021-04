Het is nog niet duidelijk of ziekenhuizen hun personeel snel kunnen inenten met het nieuwe Janssen-vaccin, zoals onlangs werd afgesproken. Het ministerie van Volksgezondheid wil eerst van het Europese geneesmiddelenbureau EMA en de medicijnautoriteit CBG meer weten over mogelijk ernstige bijwerkingen die aan het licht zijn gekomen. Zorgminister Hugo de Jonge verwacht dat woensdag.