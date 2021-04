Een grote steekvlam, een doffe dreun. Voltreffer! Gehuld in een grote stofwolk, gemengd met een zwarte dieselwalm, rijdt een Leopard 2A6-gevechtstank over militair oefenterrein. De Leopardtanks die de Koninklijke Landmacht in bruikleen heeft, rijden ruim 3 op 1. Dat is geen ecologische voetafdruk om over naar huis te schrijven. beeld EPA, Valda Kalnina