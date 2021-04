Het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april is opnieuw een bittere pil voor ondernemers in onder meer de horeca en detailhandel. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens hen wordt de situatie voor veel ondernemers met de dag nijpender. „Veel ondernemers in de evenementen, horeca, reisbranche en detailhandel hebben al een jaar nauwelijks een inkomen.”