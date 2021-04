De horeca wil met het demissionaire kabinet in gesprek over de voorwaarden in het dinsdagavond gepresenteerde openingsplan waarop de horeca open zou kunnen. Dat zegt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de persconferentie waarin het plan werd gepresenteerd. „We zijn heel benieuwd naar de voorwaarden die nog niet nader omschreven zijn”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.