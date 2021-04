Brussel over uitstel uitrol Janssen-prik: veiligheid boven alles

De veiligheid van de Europese burgers is absolute prioriteit, stelt de Europese Commissie in een officiële reactie op het uitstel van de levering aan de EU van het Janssen-vaccin. „We volgen een wetenschappelijke benadering en daarmee de opinie van het EMA”, aldus een woordvoerder. Brussel „neemt kennis” van de aankondiging van farmaceut Johnson & Johnson dat levering van de prikken in Europa wordt opgeschort tot de uitkomst van Amerikaans onderzoek naar mogelijke bloedproppen na inenting met het vaccin.