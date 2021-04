In ruil voor het verlengen van de huidige coronamaatregelen moet de steun voor bedrijven snel worden opgeschaald en moet er een nieuw, specifiek steunpakket komen voor sectoren die hard geraakt worden door de pandemie. Dat zegt vakbond CNV in een reactie op de persconferentie van dinsdagavond over het openingsplan van het demissionair kabinet. „Tienduizenden mensen raken anders hun baan kwijt”, aldus de bond.