Medewerkers van de fabrieken van Japanse kunstvezelproducent Teijin Aramid in Emmen en Delfzijl leggen woensdag het werk neer. De bond wil een hogere loonsverhoging dan de directie van het bedrijf voorstelde. Daarom roept de bond de medewerkers op tot staken. Als het bedrijf niet meegaat in de eisen van de bond, volgt later in de maand een staking voor onbepaalde tijd.