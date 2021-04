Stakingsdreiging Rotterdamse haven afgewend, sjorcao’s afgesloten

De stakingsdreiging van sjorders in de Rotterdamse haven is afgewend nu het vakbond FNV is gelukt cao’s te sluiten voor medewerkers van twee grote sjorbedrijven. De sjorders, die verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van scheepsladingen bij met name containers, hadden een conflict over loon en een regeling voor zwaar werk. Eerder stelden de medewerkers hun werkgevers voor een ultimatum en zeiden ze acties voor te bereiden. Die acties zijn nu van de baan.