Witte Huis haalt troepen Afghanistan voor 11 september terug

De Verenigde Staten gaan hun troepen in Afghanistan dit jaar terugtrekken. Volgens de krant The Washington Post heeft president Joe Biden besloten dat het vertrek op 11 september zal zijn afgerond. Het is dan precies twintig jaar geleden dat moslimextremisten de VS aanvielen met aanslagen in New York en Washington. In de strijd tegen terrorisme trokken de VS vervolgens naar Afghanistan voor de jacht op Osama bin Laden, het brein achter de verwoestende terreur.