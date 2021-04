Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway uitblinker op beurs Amsterdam

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was dinsdag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam en met afstand de sterkste stijger in de AEX-index. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen op het Damrak en bleef in het eerste kwartaal profiteren van de lockdownmaatregelen. Verder verwerkten beleggers het nieuws dat de Europese uitrol van het coronavaccin van farmaceut Janssen wordt vertraagd vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het krijgen toegediend.