RIVM: Braziliaanse variant kan op termijn dominant worden

De Braziliaanse variant van het coronavirus, die geldt als zorgwekkend, duikt de laatste weken iets vaker op in Nederland. Als de stijgende lijn doorzet, sluit het RIVM niet uit dat deze variant in de zomer de meest voorkomende versie in Nederland wordt. In de steekproef die het instituut elke week neemt uit positieve coronatesten is de Braziliaanse variant inmiddels goed voor 1,5 procent van alle besmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat de onzekerheden over de verdere ontwikkeling nog heel groot zijn.