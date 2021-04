De 13-jarige vluchteling Jacob en zijn moeder mogen in Nederland blijven. Ze hebben dinsdag een verblijfsvergunning gekregen. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ziet dat er niet voldoende band is met Armenië, meldt hun advocaat Wil Eikelboom. Een petitie om Jacob te laten blijven werd in een paar dagen ruim 160.000 keer getekend.