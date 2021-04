Duitsland stopt woensdag met coronagrenscontroles bij Tsjechië

Duitsland houdt woensdag op met de strikte controles langs de grens met Tsjechië die werden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zegt in een verklaring dat het aantal nieuwe besmettingen in het buurland sterk is gedaald. Daarom zal aan de grens niet meer aan een stuk door gecontroleerd worden maar weer steekproefsgewijs. Seehofer vindt grenscontroles in het hart van Europa alleen acceptabel als het heel erg hard nodig is.