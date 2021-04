Er wordt een disciplinair onderzoek ingesteld naar een voormalige hoge ambtenaar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat zei minister Ferd Grapperhaus dinsdag in de Tweede Kamer. De ambtenaar werd afgelopen weekend genoemd in een kritisch artikel in NRC Handelsblad over de manier waarop de NCTV Nederlandse burgers online volgt en hoe de dienst persoonsgegevens verwerkt.