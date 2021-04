Het Openbaar Ministerie moet in het hoger beroep van Willem Holleeder verder op zoek naar informatie over een bezoek van rechercheurs aan de uitgeweken hasjhandelaar ‘Rooie Bob’ B. in Spanje, kort na de moord op Kees Houtman in 2005. B. wendde zich destijds tot de politie nadat hij was mishandeld en bedreigd.