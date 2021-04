Putters (SCP): vertrouwen in de politiek staat onder druk

De vertrouwenscrisis aan het Binnenhof raakt „niet alleen de politieke arena”, zegt Kim Putters, de directeur van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP). Het vertrouwen van burgers in de politiek en de overheid is in Nederland dan relatief hoog, maar „staat nu onder druk”. Het is van belang dat dit hier in de kabinetsformatie aandacht voor is. Putters ging dinsdag op bezoek bij informateur Herman Tjeenk Willink om hierover te praten.