De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA onderzoekt het doodschieten van twee wilde runderen in natuurgebied Keent bij Grave. De dienst wil weten of er sprake is geweest van „ernstige aantasting van het dierenwelzijn”, aldus een woordvoerder. De runderen zijn in beheer bij de Stichting Taurus, die kuddes runderen en paarden in natuurgebieden laat grazen.