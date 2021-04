Theo Hiddema beëdigd als lid van de Eerste Kamer

Theo Hiddema is namens Forum voor Democratie beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hiddema werd in 2019 al verkozen in de senaat, maar weigerde aanvankelijk zijn zetel. Nu de voormalige FVD-senator Nicky Pouw-Verweij overstapt naar de Tweede Kamer, kreeg hij de zetel opnieuw aangeboden. Die heeft hij aanvaard „uit lust naar avontuur”, zei hij voorafgaand aan zijn beëdiging op een bankje op het Binnenhof, pal voor de Ridderzaal waar de Eerste Kamer vanwege het coronavirus tijdelijk vergadert.