Wageningen45: nog 680 bevrijders van Nederland in leven

Er zijn nog 680 mannen in leven die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied hebben meegevochten voor de bevrijding. Dat heeft de stichting Wageningen45 uitgezocht. De stichting laat vrijdag bij alle zeer hoogbejaarde veteranen een door Wageningse scholieren geschreven brief bezorgen. Veteranen in de geallieerde landen krijgen hun brief per post met een zakje bloemenzaad erbij. Bij Nederlandse veteranen wordt de brief aan huis bezorgd met een bos bloemen.