Het aantal beleggende Nederlanders is in coronajaar 2020 flink opgelopen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) belegt inmiddels een op de vijf huishouden, goed voor een stijging van 11 procent ten opzichte van 2019. De toezichthouder telde in totaal ongeveer 1,6 miljoen beleggende Nederlanders.