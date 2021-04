De Amsterdamse AEX-index won dinsdag terrein, onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen op het Damrak en bleef in het eerste kwartaal profiteren van de lockdownmaatregelen. Ook chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren in trek bij beleggers dankzij positief nieuws van de Amerikaanse chipmaker Nvidia.