In het Nederlandse onderwijsstelsel is iets fundamentaal mis, zegt de koepel van basisscholen, de PO-Raad. Te veel kinderen krijgen een te laag advies voor de middelbare school, helemaal als hun ouders een lager inkomen hebben en „eenmaal doorverwezen naar het voortgezet onderwijs is de kans dat je blijft op het niveau waar je zit, het grootst”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.