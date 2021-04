‘Koffiecup wordt betrouwbare en duurzame coronatest voor thuis’

Onderzoekers van Wageningen University en TNO hebben een coronatest ontwikkeld op basis van een koffiecup. De CoronaEspresso, zoals ze hem noemen, is volgens de makers heel geschikt voor thuisgebruik. Net zoals bij bestaande snel- en zelftesten is geen laboratoriumapparatuur nodig om de uitslag te bepalen. Een belangrijk verschil is dat de CoronaEspresso volgens de wetenschappers een betrouwbaarder resultaat geeft. Het is een zogeheten LAMP-test en die zijn in nauwkeurigheid vergelijkbaar met de klassieke PCR-testen.