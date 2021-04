Merkel presenteert wet om deelstaten te passeren bij opleggen lockdown

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar kabinet hebben dinsdag een wetsvoorstel opgesteld, waarmee ze buiten de deelstaten om zelf lockdowns kunnen opleggen. Merkel houdt federaal ingrijpen bij de bestrijding van het coronavirus voor noodzakelijk, omdat de deelstaten telkens minder streng willen optreden dan zijzelf nodig acht. De maatregelen waartoe wel in gezamenlijk overleg was besloten, worden bovendien vaak halfslachtig of niet regionaal uitgevoerd.