Marktkooplui voeren dinsdag actie bij het Malieveld in Den Haag. Ze zijn boos omdat ze hun producten niet op de markt mogen verkopen. Alleen etenswaren zijn toegestaan, terwijl de detailhandel wel open is. „We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht”, aldus de marktkooplui.