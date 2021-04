Boze marktkooplui bieden petitie aan na actie op Malieveld

Marktkooplui hebben dinsdag na een actie bij het Malieveld een petitie aangeboden aan CDA-leider Wopke Hoekstra en Rob Jetten van D66. Met de petitie vragen ze aandacht voor hun situatie. Ze zijn boos omdat ze hun producten niet op de markt mogen verkopen. Alleen etenswaren zijn toegestaan, terwijl de detailhandel wel open is. „We zijn tevreden dat we de petitie hebben kunnen aanbieden”, aldus marktkoopman Paul Bol. Hij is initiatiefnemer van de actie.