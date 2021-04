De bestuurscrisis in de provincie Limburg breidt zich verder uit. Herman Vrehen, die eerder werd ontslagen als directeur van de Limburgse landschapsbeheerder IKL, is nu ook uit zijn functie ontheven als bestuurslid van coöperatie Natuurrijk Limburg. Waarnemend directeur Jan Claassen van Natuurrijk Limburg bevestigde dinsdag berichtgeving hierover in NRC.