Bezorgers van Just Eat Takeaway (JET), het bedrijf achter onder andere Thuisbezorgd.nl, gaan mogelijk ook boodschappen afleveren. Volgens topman Jitse Groen worden tests uitgevoerd om te zien of het maaltijdbestelbedrijf ook levensmiddelen kan gaan leveren. Dat zei hij in een toelichting op de handelsupdate over het eerste kwartaal.