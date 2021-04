Just Eat Takeaway stijgt, Fagron onderuit op afwachtende beurs

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg dinsdag op de Amsterdamse beurs. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen op het Damrak en bleef in het eerste kwartaal profiteren van de lockdownmaatregelen. Apotheektoeleverancier Fagron, die ook met cijfers kwam, had wel last van de lockdowns en werd flink lager gezet. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag bekend worden gemaakt.