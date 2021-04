Consumenten die hun slimme meter koppelen aan een scherm in huis om zo hun verbruik in de gaten te houden, besparen meer dan mensen die dat met een app op hun telefoon of via regelmatige e-mailupdates doen. Die conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in een onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.