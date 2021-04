De Franse farmaceut Sanofi doet zijn bod op biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma gestand. Volgens de onderneming is 95,3 procent van de aandelen toegezegd, waarmee het bod onherroepelijk is geworden. Sanofi hanteerde daarvoor een grens van 95 procent van de aandelen. De beursnotering van Kiadis in Amsterdam en Brussel wordt zo snel mogelijk beëindigd.