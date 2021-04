Het toch uitstellen van eerder aangekondigde waarschijnlijke versoepelingen van coronamaatregelen, zorgt voor nog meer schade in de horeca. „Schep geen valse verwachtingen en wees duidelijk in je communicatie als kabinet”, zegt FNV-bestuurder Edwin Vlek. Volgens hem verlaten veel medewerkers de horeca, vrijwillig of noodgedwongen, terwijl ze hard nodig zijn om de sector weer op te bouwen.